遭美系外資降評失守4000元關卡的大立光(3008)今天上演驚奇大逆轉，早盤一度受全球股市重挫拖累跳空開低，大跌360元的大立光在中場過後，跌幅明顯縮小，尾盤時在買盤進場點火下，股價由黑翻紅，重新站回4000元關卡，亦帶動同為蘋果供應商的穩懋(3105)逆勢收高。

儘管大陸及亞洲新冠肺炎疫情已獲得明顯控制，大陸各地加速復工，歐美新冠肺炎疫情卻如野火一發不可收拾，在世界衛生組織(WHO)正式宣布新冠肺炎進入「全球大流行」後，外資開始全面下修全球GDP、蘋果iPhone及全球智慧型手機今年及明年銷售預估，連帶使得大立光等蘋果及智慧型手機供應鏈個股成為台股的重災區。

受到美系外資最新報告將大立光今年每股盈餘下調5%，由每股盈餘247元降至234元，並給予大立光「劣於大盤表現」評等，目標價亦從4000元降至3800元影響，大立光昨天重挫收低，今天早盤亦因美股重挫跳空大跌360元開出，股價下探3620元，不過中場過後，大立光股價逐步拉升，並由黑翻紅，重回4000元關卡。

大立光2月合併營收下滑至1年低點，2月合併營收為36.72億元，月減10.66%，年增44.72%，為去年2月以後新低，但仍是歷年同月新高，累計前2月合併營收為77.77億元，年成長31.88%；不過，雖然大陸地區因新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，各地加速復工，但大陸以外地區新冠肺炎疫情快速蔓延，為市場增添不少變數，大立光表示，目前看起來3月拉貨動能會比2月好，但因新冠肺炎疫情市場變化較大，客戶訂單是否修正仍待觀察。

在大立光強勢收高帶動下，穩懋開低走高同步收紅，盤中重挫的玉晶光(3406)、台光電(2383)及華通(2313)尾盤亦跌勢縮減，頗有利空出盡味道。

(時報資訊)