吳姓女子的租屋處陽台加裝鋁窗，卻未使用強制排氣熱水器，她好幾次洗澡昏倒，遂要求歐姓房東加裝強排設備，但被拒絕，吳女前年與王姓男友共浴，果真發生悲劇，雙雙中毒身亡，王男父母向房東求償，台北地院判賠453萬餘元，可上訴。

王男父母主張，房東明知陽台加裝鋁窗會影響通風，卻拒絕安裝強排熱水器，導致2017年2月26日當晚，兒子與吳女一起洗澡，因一氧化碳無法排出，導致雙雙中毒身亡，請求賠償扶養費、喪葬費、精神慰撫金等共847萬餘元。

房東抗辯，王男父母名下有財產，足以維持生活，不能請求扶養費，且他因財產遭假扣押，才無法和解，希望酌減精神慰撫金；另吳女、王男未妥善整理陽台雜物，遮蔽到窗戶，洗澡時也未敞開鋁窗，才會發生事故，情侶倆也有過失。

檢警偵辦本案時，住對門的吳女友人證稱，吳女常跟她說「常常在冬天洗澡洗到昏倒」，曾請瓦斯業者來檢查熱水器，業者說要裝強排，吳女才會請房東改裝，但遭拒絕。

法官認為，改裝強排熱水器或排風機並不困難，並無不能注意情事，房東卻不改善，已違反消防法規，但王男疏未將鋁窗敞開通風，也有過失，判決王應負10％責任，房東則應負90％責任，賠償453萬餘元。

(中時 )