台灣警界有史以來最大警界弊案周人蔘電玩案中，扮演最關鍵角色的白手套公關警察張台雄，從1996年4月爆發以來，潛逃大陸至今長達25年宛如人間蒸發，到今年3月3日已過25年刑事追訴時效，台北地檢署已予以不起訴處分。

被認為是周人蔘案中最關鍵角色的張台雄，當年東窗事發時疑已經事前接到通知，當檢調發動大規模搜搜索時，張台雄宛如人間蒸發，潛逃大陸，25年來雖然有斷續音訊，但是卻沒人真實的見過他。台北地檢署在民國85年發布到通緝至今，透過不少管道要將他緝捕歸案，警界也動用大陸公安人脈，但始終無法查出他的一絲蛛絲馬跡。

相對的，周人蔘電玩弊案在纏訟18年後，2013年最高法院分別判決前台北地檢署檢察官許良虔、前板橋地檢署主任檢察官洪家儀8年4個月、1年徒刑確定，其他涉案警官練錫銘及電玩店職員判處7個月到10年6個月不等徒刑，主要被告審理終 於畫上句點。

(中時電子報)