王姓父子到七股海邊撿拾海螺，兒子疑似溺水，警消前往馳援。(翻攝照片)

王姓父子到七股海邊撿拾海螺，兒子疑似溺水，警消前往馳援。(翻攝照片)

台南市七股區國姓燈塔一帶海岸發生溺水意外，1對父子下手到離岸不遠的消波塊附近撿拾香螺，上岸後卻沒看到兒子，發現手機還遺留在車上，現場搜尋半個小時毫無所獲，趕緊向警消報案，台南市消防局據報立即派遣船艇及潛水人員前往，並通報海巡署，報案男子不顧浪大還跳下水找小孩，並向警消發脾氣，消防人員只能近身防護，避免男子再生危險，目前仍在搜救中。

七股區國姓燈塔近海一帶，河川局放置多處消波塊群，以避免沙洲侵蝕，退潮時消波塊周邊有野生香螺可撿拾，每台斤價格約在3、400元左右，因此偶爾會有民眾趁著退潮時前往撿拾，再賣給海產攤賺外快。

據了解，這對王姓父子應是上午從南市南區前往該處撿螺，近午時海水上漲，由於潮差近1公尺，加上消波塊與岸邊的空間時有暗流，22歲的兒子可能因此不慎溺水，南市消防局派遣第三大隊學甲中隊、七股、西港、學甲、特小等分隊前往救助，海巡署、鄰近作業漁筏也協助搜尋，目前仍無所獲。

(中時 )