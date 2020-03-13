中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有人問他，新冠肺炎疫情什麼時候到達高峰？他表示，實在無法判斷，目前還沒辦法看到疫情的終點，難以預測疫情會如何。

陳時中表示，目前最有能力和資格預測疫情發展的的只有兩方，大陸以及世界衛生組織（WHO）一個是講了大家不信，一個是不願意講。他表示，台灣會做最壞的打算、最好的準備，目前只能這樣。

(中時 )