疫情難預測 陳時中：目前還看不到終點 14:532020/03/13 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中變海獺？她這樣致敬網暴動了。(本報資料照 王英豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有人問他，新冠肺炎疫情什麼時候到達高峰？他表示，實在無法判斷，目前還沒辦法看到疫情的終點，難以預測疫情會如何。 陳時中表示，目前最有能力和資格預測疫情發展的的只有兩方，大陸以及世界衛生組織（WHO）一個是講了大家不信，一個是不願意講。他表示，台灣會做最壞的打算、最好的準備，目前只能這樣。 (中時 ) #預測 #陳時中 #疫情 #終點 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 陳時中守護台人身影曝光 網友瞬間飆淚 15:242020/03/11 政治 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 誰有資格預測疫情高峰？ 陳時中：大陸和WHO 13:502020/03/13 生活 生活熱門新聞 美國好市多被掃空！人妻爆當地人恐慌：ATM領嘸錢 - 生活 誰有資格預測疫情高峰？ 陳時中：大陸和WHO - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 影響近萬戶！ 中市部分地區17日起停水、降壓20小時 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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