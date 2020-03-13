大學開學屆滿半個月，針對無法返台就學的陸港澳生，各校採網路授課，但收訊問題多，老師也得短時間建立面對鏡頭上課的能力，為解決諸多困難點，學校各自採取解決辦法，像是清華大學下周開始進行教學防疫演練，所有課程皆試採遠距授課，台師大則建議老師預錄非同步課程，線上課程數量至少達556門。

清大教務長焦傳金近日發信給校內各主管，內文提到，新冠肺炎疫情持續升高，包含哈佛大學、麻省理工學院、康乃爾大學等美國名校，已陸續停課改採遠距教學，雖然目前台灣疫情還算穩定，但必須未雨綢繆，萬一疫情升高，學校須全面停課時，讓學生的學習不中斷。

焦傳金提到，請清大所有開課老師在下周進行「課程防疫演練」，透過各種同步或非同步的遠距教學模式，實際演練一次遠距教學，讓師生都能熟悉整個過程，並發現可能的困難或問題。

焦傳金說，對多數教師來說，面對面上課才是最佳授課方式，他與清大教授李家維共同主持的一門300位學生的通識課，上課地點就在清大生科院地下一樓的華生廳，除了利用EverCam桌面錄影，提供給無法前來上課的學生觀看，並沒有改變太多上課的方式，因為希望不要因為疫情而影響學生的學習。

焦傳金認為，超前部署是成功防疫的重要關鍵，無論是講述式、討論式、實驗課、甚至是體育課，都能在下週的課程中嘗試一次至少5-10分鐘的遠距上課。

台師大則推出彈性遠距授課方案，至少將推出566門彈性遠距課程，校內也開設課程，讓老師受訓。

台師大教務處網路大學籌備處主任洪嘉馡說，目前規畫實施彈性遠距課程方案，包含3種型態：方案A是Moodle學習方案，老師於Moodle平台載明應閱讀資料、講義簡報、參考資料、應繳作業，考試方式等，學生在平台依每週進度及要求學習；方案B則是Moodle學習方案加上上課影片，老師增加錄製授課內容上傳至平台，供學生學習；方案C是Moodle學習方案與即時視訊，教師授課直播或其他方式，由學生透過Moodle及直播平台，依每週進度及要求上課。

(旺報 )