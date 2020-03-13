自來水公司配合台中市府水利局舉辦「台中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路)汙水截流及環境復原計畫-第一工區」，遷移及改接南區建成綠橋處原設∮500公釐K型鑄鐵管管線，因此南區及東區部分地區，17日上午9時至18日上午5時停水或降壓，共計20小時，停水及降壓的區域，影響大約9700戶，市府提醒民眾及早儲水備用。

經發局表示，停水區為南區德義里，包括學府路以東、國光路以西、仁義街以北、忠孝路以南，影響約200戶數；降壓區為南區德義里、江川里、積善里、長春里、新榮里、城隍里、國光里、長榮里，以及東區東興里、振興里、新庄里，包括五權南路以東、大智路以西、興大路及仁和路以北、復興路以南一帶及鄰近巷弄，約9500戶數。

經發局表示，降壓範圍有第三公有市場、忠孝路觀光夜市及民意街文創市場，自來水公司已規畫7處臨時取水站及2台機動水車。

自來水公司第四區管理處指出，停水區各區里服務處也有人員提供諮詢及送水協助。

經發局提醒，市民可提早儲水備用，社區大樓請通知社區機電人員，於停水前將蓄水池、水塔蓄滿，並配合節約用水。復水後，將抽水機排氣閥打開排氣，避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，應待水清後再使用。

此外，管線末端、大樓及地勢較高地區，供水會延後4至5小時。停水期間，市府與自來水公司建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度，確保水公司能如期完工，降低民眾不便。

(中時 )