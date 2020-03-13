藍白色調相間的麗水漁港跨河橋梁設計，融入濃濃地中海風情。（建設局提供／林欣儀台中傳真）

台中市龍井區麗水漁港改造第一期工程去年完工，打造當地成為如希臘般的地中海風情，吸引不少遊客打。為提升觀光，台中市建設局接續啟動第二期工程，13日在市長盧秀燕主持下動工，將延伸自行車道及跨越排水橋梁，預計9月完工，未來可與高美濕地相呼應。

盧秀燕與台中市議員林孟令、吳瓊華、張家銨等人一同為麗水漁港二期工程動土，場面熱鬧。她表示，麗水是百年漁港，近幾年雖逐漸沒落，但市府積極規畫轉型，設置濱海自行車道與景觀平台，打造成希臘風情景致，吸引不少新人來拍攝婚紗。

為達到活化觀光的效益，台中市建設局再度規畫二期工程，預計斥資2460萬元，興建跨河橋梁、延伸自行車道，建設局長陳大田指出，跨河橋梁長約430公尺、寬5公尺，可供民眾徒步或騎腳踏車通行，自行車道則銜接至龍港路，完工後將串連現有的自行車路網。

建設局強調，跨河橋梁及自行車道預計9月底完工，未來將連接麗水漁港、大肚溪口野鳥保護區及景觀公園等，並呼應高美濕地，提供民眾便利的賞遊景點，可望帶動觀光發展。

(中時 )