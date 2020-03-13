靜宜大學78年創立「化粧品實習示範工廠」，是台灣最具規模、更通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

化粧品科學系「畢業成果展」，學生透過「專題研究論文」、「創新研發商品展」，呈現創新與研發能力，也統整、深化大學四年所學。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜是全台首創化粧品科技教育的大學，化粧品科學系堪稱國內「領頭羊」，擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，至今培育逾2000多名化粧品研發專業人才，奠定相關產業發展基礎。未來該系將朝向校園衍生企業發展，「化粧品實習示範工廠」除提供學生實習外，亦生產師生研發的產品。

靜宜大學校長唐傳義說，該校於78年創立「化粧品實習示範工廠」，是化粧品科學系的一大特色，台灣最具規模、更通過ISO 22716國際化粧品認證，堪稱全台校園最大的化粧品工廠；106年，「化粧品檢測實驗室」亦通過ISO 17025認證，成為學生及產業界研發及學習的後盾。

宏都拉斯第一夫人葉安娜參訪靜宜大學，肯定「化粧品科學系」研發成果，並希望進行人才培育及產業合作機會。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜理學院長楊昭順指出，「化粧品科學系」一直走在時代最前端，除106年率先全台成立「化粧品科學博士班」，培養產業高階技術與管理人才。因應化粧品衛生安全管理法之修正，在研究所及大學部開辦「化粧品安全資料簽署人員」及「化粧品專業技術人員」培訓課程，符合國家規範，不僅協助學生取得認證資格，也因應業界所需，讓專業更有保障。

化粧品科學系主任林智健表示，學生在大學四年課程中，除學習相關知識及技能，並需透過實作考試，以取得化粧品安全資料簽署人員或專業技術人員證明書，部分學生畢業前即取得證照，就業道路更寬廣。化粧品科學系的配方設計、調香及進階配方課程都是必修，學生只要認真上課，都可具備化粧品專業技術能力，為業界所重用。

化粧品科學系並設有「專題生」制度，讓有意從事研發工作的學生，在大學即進入實驗室，進行專題研究並發表學術及實務論文；通常專題生還未畢業，就提前被業界「訂走」，不必擔心找工作問題；化粧品科學系的「畢業成果展」也是一大特色！

林智健指出，學生透過「專題研究論文」、「創新研發商品展」，不僅呈現創新與研發能力，也統整、深化大學四年所學；在產品企劃、配方選擇、產品製成與檢驗、品牌設計、到行銷宣傳擬定等過程中，成為理論與實務兼備的專業人才，順利銜接職場！

林智健強調，目前該工廠即負責研發化粧品作為學校禮品，餽贈來賓；整個校園的洗手乳及校內體育館內的沐浴乳、洗髮精等也都由師生共同來研製，未來並將整合全校各學系研發產品，成立實習商店及朝向線上販售發展。

(中時 )