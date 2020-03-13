美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，民主黨與白宮已接近就緩解新冠狀病毒疫情危機的法案達成協議，預計周五進行表決，受此激勵，美股期貨上演驚奇大反攻，帶動周五亞太洲股市午後跌勢大幅收斂。

對新冠肺炎疫情的恐慌情緒重創全球金融市場，周五印度股市在盤中暴跌10%，並觸發熔斷機制，為2009年來首見，但恢復交易後開始急速反彈，NIFTY 50指數與標普BSE Sensex指數目前皆跌約1%，但稍早前一度都拉升上漲約1%。

澳洲S&P/ASX 200指數收漲4.42%，為5,539.30點，盤中一度跌逾8%。泰國SET綜合指數盤中暴跌10%，觸發熔斷機制，但也在恢復交易後不久開始反轉，目前僅跌0.98%，稍早前曾短暫翻升。

MSCI亞太除日本外指數跌0.47%。南韓股市尾盤跌幅縮小，KOSPI指數收跌3.43%，早盤一度跌逾8%。中國股市午後跌幅縮小，上證綜指跌0.5%，深圳指數一度拉回至平盤附近。此外，新加坡海峽時報指數跌約0.5%。

(時報資訊)