封測廠矽格（6257）受惠自身及轉投資台星科營運同步轉強，2019年第四季歸屬母公司稅後淨利創4.53億元新高，每股盈餘（EPS）1.12元。累計全年歸屬母公司稅後淨利亦創12.94億元新高，每股盈餘3.26元，亦創歷史次高。

矽格董事會日前已通過股利分派案，擬配發每股現金股利2.2元，金額創近9年新高，其中以盈餘配發1.1元、資本公積配發1.1元，盈餘配發率約67.48％。以今（13）日收盤價33.2元計算，現金殖利率達約6.63％。公司將於6月10日召開股東常會，全面改選董事。

矽格2019年合併營收創100.46億元新高，年增5.29％、突破百億元關卡。毛利率30.25％、營益率20.62％雙創近9年高點。歸屬母公司稅後淨利亦創12.94億元新高，年增12.05％，每股盈餘3.26元，則為僅次於2010年的歷史次高。

矽格2019年第四季合併營收創32.8億元新高，季增29.58％、年增達48.74％。毛利率38.78％、營益率29％雙創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利亦創4.53億元新高，季增24.57％、年增達97.19％，每股盈餘1.12元，則創近2年高點。

矽格去年第四季營運動能強勁，帶動全年營運同創新高，除了各類晶片封測需求持續暢旺帶動自身營運動能強勁外，轉投資的台星科去年10月認列星科金朋未足額下單補償金2052萬美元（約新台幣6.23億元），同步挹注強勁動能，營運同步轉強亦挹注成長動能。

受惠網路通訊晶片及電源管理晶片訂單需求優於往年同期，配合轉投資封測廠台星科營運持穩，矽格2020年2月自結合併營收8.51億元，月增0.22％、年增達47.81％。累計1～2月合併營收17.01億元，年增42.91％，續創同期新高，首季淡季營運表現有撐。

因應客戶對5G基地台及智慧型手機封測需求，矽格去年設立子公司蘇州矽興，擴廠效益顯現，亦帶動首季淡季營運維持一定動能。矽格今年資本支出約17.19億元，用於汰換設備及擴充產能需求，蘇州矽興資本支出估計約16.7億元，用於新增設備及擴充產能需求。

(時報資訊)