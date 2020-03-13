女足隊平時放學後的練習。（張毓翎攝）

男足隊平時放學後的練習。（張毓翎攝）

過溝國中女足隊榮獲全國中等學校5人制足球錦標賽第5名的獎盃。（嘉義縣政府教育處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉過溝國中全校僅180位學生，人數雖少，對足球熱忱卻不小，女足隊今年參加全國中等學校5人制足球錦標賽，最終勇奪全國第5名；隊上主將10號陳羿臻是扁平足，訓練時腳底板時常痛到難以行走，即使如此，她不讓天生缺陷框住自己，更成為核心球員，並這次一場比賽結束前5分鐘，連進2球逆轉勝，幫助球隊挺進8強。

陳羿臻表示，以前念國小時，只是在體育課或下課時與同學開心地踢踢球，升上國中、進入女足隊後，練習次數及強度逐漸增加，跑完晨操、練完球或踢球射門，發現足部無法承受、疼痛不已，但她從來沒想過放棄，她笑說「足球已成為她人生一部分」，足球給她很多回憶，不論是與隊友一同奮戰的時光，或者在賽場上與對手切磋球技。

過溝國中足球隊成立至今已邁入30年，當年由熱愛足球的主任蕭文欽開始深耕校園足球風氣，後來自己的第一屆球隊隊長陳增淵返鄉，接下教練一職；蕭文欽回憶，當年的校長看學生整天都在踢球，適逢縣內中小學聯運，便建議他組一支足球隊參加，成立後10年，每年都拿全縣第一，近年打破刻板印象，發展女子足球運動。

教練陳增淵肯定女足這次的表現，他說，隊上主力球員幾乎要準備5月中旬的國中會考，她們升上3年級後，根本沒有時間練習，因此在比賽前幾周，學生只能找瑣碎的時間加緊練習，幸好，女足球員自主力這4年來都相當好，練習時絕不怠惰，這次對上學生數1000人以上的大型學校，才能過關斬將，晉級到第5名。

近年校方自力募款，前往鄰近國小協助學生們練習足球，蕭文欽指出，期待讓對足球有興趣或天分的學童在國小時期，足球能力能逐漸增強，上國中後心理素質和抗壓性也能提升，朝全國冠軍邁進。

(中時 )