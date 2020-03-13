丁噹近日受到新冠肺炎影響，於老家大陸杭州封城一個多月，除待在家陪家人外，心繫歌迷的她，日前直播大秀好歌藝，連唱1小時意猶未盡，笑稱是「關在家裡40多天爆發的肺在奔跑」；12日她再度直播，拍攝影片「丁噹的居家日記」與歌迷互動，並邀來「噹媽」母女合體秀廚藝，分別做出「銀耳枸杞雪梨湯」、「黑木耳山藥炒肉片」料理，丁噹也表示，疫情期間自己會喝銀耳枸杞雪梨湯補心肺。

在準備食材時，丁噹一時興起「一刀不斷削雪梨」賭今年約會運，最後竟挑戰失敗，她當場崩潰尖叫，噹媽急忙安慰：「緣份到了就好了啦！」可愛互動讓許多網友笑翻。丁噹也公開拿手菜如苦瓜鳳梨雞湯、蕃茄排骨湯，而母女難得一起做菜，她笑說「我媽不太會讓我進廚房，我能夠幫上忙的，可能就是準備前菜或幫她洗菜」，粉絲讚她「上得了廳堂、下得了廚房」，讓丁噹樂開懷。

丁噹透露跟媽媽感情非常好，只要放假回家都與媽媽黏在一起不嫌膩，「有時候陪她去買菜，有時候會陪她去逛街。」孝順的她，平時出門的時一定會牽著媽媽，「畢竟她年紀漸長，有時腦袋會分心想別的事情，沒注意路況，若不小心跘倒、至少可牽住她，我還可以有力氣可以輔助她。」她也提到與媽媽多了不少母女談心的時光，她笑說：「像最近我就會躺在她懷裡看電視撒嬌，互動很可愛。」

在防疫第一、健康養生之餘，丁噹也不忘提醒大家要勤洗手，在家有空要多運動提高自己的免疫力，平常就有運動習慣的她說，近期已開始跳繩，並且上起瑜珈課程，呼籲大家要提高自己的免疫力，才能好好對抗病毒，而丁噹也會不定期地與歌迷直播分享生活日記，和歌迷互動。更多丁噹的相關資訊，請關注丁噹及相信音樂官方臉書、微博、微信。

丁噹居開設直播分享居家日記。（相信音樂提供）

丁噹和媽媽感情好。（相信音樂提供）

(中時 )