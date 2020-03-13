《李屍朝鮮》第二季即將在台灣時間今天（13日）下午4點於Netflix全球190個國家同步上線，主角群朱智勛、裴斗娜、柳承龍和金聖圭接受台灣媒體視訊採訪，大聊拍戲甘苦，飾演醫女的裴斗娜透露他們曾在零下15度的低溫拍攝，不管開拍前喝多少熱水，幾秒之後依舊覺得很冷，最讓演員苦惱的是連舌頭都會凍住，根本無法好好地講台詞。

貼心的斐斗娜在第一季的拍片現場，經常準備食物為大家補充體力，第二季的「斗娜shop」依然營業，她笑說：「這次準備了更多呢，咖啡是必須的，而且一直都有提供麵包、年糕、芥末杏仁和巧克力餅乾。」此外，斐斗娜還自掏腰包購買150套衣服贈送劇組，不過朱智勛爆料：「她都有給演員們衣服，不過就忘了其中一位。其實衣服有做好，但她忘了帶到現場，所以斗娜姐覺得相當地糗。」

金聖圭打戲多，體力負擔不小。（圖／Netflix提供）

金聖圭飾演的「永信」勇武善戰，第二季的打戲依舊不少，不過在《李屍2》開拍前3個月，金聖圭才剛結束電影《極惡對決》的拍攝，為電影減重10公斤的他來不及增重便投入《李屍2》的拍攝，「在拍《李屍2》的時候很自然地就長肉了，都跟著前輩們一起去吃飯，再加上有不少武打戲，吃得多，所以就稍微增重一點了。」金聖圭爆料，他減重本是為了《極惡對決》中一場秀身材的戲，結果那場戲全被剪光，觀眾根本看不到。

柳承龍在劇中陰狠狡詐，私下卻風趣幽默。（圖／Netflix提供）

柳承龍在劇中飾演陰狠狡詐的領議政，不過他私下風趣幽默，聽到朱智勛和裴斗娜若是成為喪屍，都想咬他，他一臉正經地說：「我會努力運動，讓自己的體力準備好。」而他若是變成喪屍，什麼人都要咬一口，因為想知道大家味道如何。

柳承龍從沒到過台灣，不過愛喝茶的他對台灣茶葉如數家珍，「台灣的烏龍茶、東方美人茶和凍頂烏龍茶我都很喜歡，若是有第三季的話，我希望可以去阿里山好好地品嚐台灣烏龍茶。謝謝。」也沒來過台灣的裴斗娜聽了忍不住吐槽：「一副好像已經去過五次的感覺。」

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(中時電子報)