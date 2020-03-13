谷歌(Google)自 OEM 廠手中拿回設計主導權後推出的 Pixel 系列手機，年年都備受期待。而自 2019 年起 Google 開始推出 Pixal 中階機種搶市，也頗有成效。依循往例，Google 應該會在今年 5 月左右推出 Pixel 4a 中階機種。如今價格已隨著爆料提前曝光，看來很具競爭力。

根據《GSM Arena》報導引述來自知名爆料達人 Evan Blass (@evleaks)的說法，提早分享了疑似 Pixel 4a 的戶外廣告看板樣式，當中提及了新機價格從 399 美元起跳，這一點跟 2019 年的 Pixel 3a 一樣(採用高通 Snapdragon 670 處理器，4GB RAM + 64GB ROM​。作為參考，Pixel 3a XL 則是 479 美元。Pixel 3a 與 Pixel 3a XL 在台價格是 NT$14500、NT$17100)。

爆料達人 @evleaks 分享的 Pixel 4a 廣告看板圖。(摘自Twttter)

綜合先前報導，今年 Pixel 4a 由於前一年 3a 系列的大螢幕款式銷售表現比較不佳，今年將只會推出小螢幕的 Pixel 4a 而沒有 Pixel 4a XL 款式。Pixel 4a 將首度採用打孔螢幕的設計，讓螢幕占比對比 Pixel 3a 有很大幅度的進步，機身背面則有指紋辨識器。根據《xda-developer》網站挖掘 Android Open Source Project (AOSP)代碼，發現 Pixel 4a 系列共有三個開發代碼，分別是 Sunfish、Redfin、Bramble，其中 Sunfish 採用高通 Snapdragon 730 晶片；另外兩款機種則是採用 Snapdragon 765 晶片，換言之這兩款機種將會是支援 5G 的款式，而 Sunfish 則使僅支援 4G 的機種。這一點，與此前 Google 沒有計畫推出 Pixel 4a XL 的傳聞對照來看，款式增多可以給消費者更多選擇，是很合理的做法。

如果上述內容屬實，Google 將藉由 Pixel 4a 系列率先推出 5G 手機，搶在蘋果(Apple Inc.)之前，這一點將頗為有利。此外，Pixel 4a 系列預計從 399 美元起跳，也跟業界盛傳蘋果將在今年春季推出的 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)的價格相同，也就是說兩者將會在市場上正面對決。

由於宏達電(HTC)先前與 Google 在手機研發上的合作歷史，台灣自 Pixel 3 系列以來就成為少數販售 Pixel 手機的國家。這一點也持續延續到 Pixel 3a 系列以及 Pixel 4 這一代。按此推敲，預計今年年中發表的 Pixel 4a 系列也很有機會在台推出。不過因為 Google I/O 開發者大會已經確定因為新冠肺炎疫情影響而取消，原本有極高可能在會中亮相的 Pixel 4a 將以哪種方式亮相，令人好奇。

(中時電子報)