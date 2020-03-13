藥學部醫護人員包裝「養生祈福飲」茶包，表達對醫療志工的感恩。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院志工停止到院服務，院長簡守信朗讀給師兄師姊的信，表達思念與感恩之意。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院思念信隨信寄送「養生祈福飲」茶包。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院代表思念與感恩的信件，將郵寄送到師兄師姊手中。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院志工停工，配合新冠肺炎防疫，月初起停止到院服務。院長簡守信親自寫信感恩醫療志工長年付出，隨信致贈養生祈福飲茶包提升防疫力。醫院團隊13日親手書寫信封，完成投遞思念任務，祈願共同齋戒推素，用行動力、省思力，早日度過疫情。

台中慈濟醫院天天都有上百位師兄師姊，承擔醫療志工，協助醫護人員，並關懷病人及家屬。從3月初起，志工暫停服務，很多醫護人員表達想念之意，院長簡守信發起醫護團隊親手書寫信封，把筆尖的思念與養生的祈福，寄給長期陪伴的醫療志工。

教學部副主任傅進華指出，門診病人告訴他「沒看到志工，整個醫院的氣氛都變得不一樣了。」他說，平時志工在，大家習以為常，一下子都不出現，真的會很想他們。護理部主任張梅芳表示，師兄師姊在每個單位都幫很多忙，不在身邊時更能感受他們的偉大。

中醫部主任陳建仲說，師兄師姊沒來，不只少了有力的幫手，更想起他們付出無所求的精神。藥學部中藥科股長胡仁珍說，志工師兄往來兩個院區送中藥、幫忙拆藥罐外膜、協助同仁打餐等，因疫情暫停服務，所有人都忙翻了，直想起有志工在真好。

簡守信將對志工的思念與感恩化為文字，信中寫道「最近走在醫院的各個角落，總覺得怪怪的。不習慣的不是因為為了防疫，所以每個同仁都嚴陣以待，戰戰兢兢；不習慣的是極目所望都看不到那一張張熟悉的誠心熱誠的臉龐，那一個個牽著病患走過診間，走過檢查室，更走過人生困頓的志工腳印。」

「許多同仁也紛紛反應，沒有志工的幫忙是多麼的不方便，還問：什麼時候才可以再見到志工穿梭在醫院各部門的身影？」簡守信回答是「這個問題也許現在我們沒有明確的答案。但是我們確信同仁會因為這次短暫的分離而更加珍惜與感恩，這份得來不易的志工情。」

簡守信的信件及「養生祈福飲」茶包仔細放入信封，收信地址與收信人由慈濟醫護團隊一一手寫完成。簡守信表示，電腦列印地址的溫度差很多，希望師兄姊收到意外驚喜的同時，能感受每個細節傳達對他們的感恩與思念。

(中時 )