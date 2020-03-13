嘉義縣東石鄉龍崗國小校長蔡志賢（中）時常關心學童練習情形。（龍崗國小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉過溝國中去年向縣府提報「嘉義縣足球教練巡迴服務」計畫，讓足球風氣較興盛的中小學，雖在專業師資上不足，但藉由此計畫，獲得教練群經驗傳承，提升學生足球運動人數；嘉義縣政府教育處回應，考量經費有限，未編列在其中，不過在足球部分，縣府目前有提出若干個計畫待通過執行。

過溝國中校長柯志明表示，希望經由校園巡迴推廣，達到足球文化向下扎根之成效，學校的足球教練陳增淵也積極、自願前往鄰近的龍崗、網寮、過溝及布袋國小，依各校需求每周2到4節，教導學童踢足球，另外，周六還有雲林縣口湖鄉成龍國小學童的家長，帶著孩子到本校練足球。

「巧婦難為無米之炊！」柯志明嘆，目前教練鐘點費由校方向企業募款的，每節400元、每月教練授課費為1萬6000元，但校方所募得的經費，每月僅能支付約1萬元，若沒有以後沒有像陳教練願意奉獻的師資，或是善心人士及企業的支持，更難在偏鄉培養足球運動之人口，即早發掘人才。

龍崗國小2年前開始推動足球，協助建構三級運動人才培育理念，校長蔡志賢表示，過溝國中足球發展成熟，由於他們球員多數來自於同學區的網寮國小，他思考龍崗孩子進入過溝國中足球隊的機會少，故當時連幼兒園的幼童也學踢球，並於1年前邀請陳教練來學校教學。

教育處體育保健科表示，當初教育處建議過溝國中提出計畫，一方面希望中小學締結策略聯盟，減輕少子化的衝擊，另一方面則提高足球參與的普及率，雖然計畫未通過，但縣府在其他如基層運動選手訓練站，投入相當多的資源在足球項目。

(中時 )