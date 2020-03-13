▲為給予街友們一餐溫飽，新潤建設和人安基金會發放的「愛心防疫便當」配料相當豐富。（蕭靈璽攝）

為落實防疫，人安基金會將以往供應街友的聚餐改為便當發放，並透過便當的發放，實施衛教宣導及口罩發送，協助街友面對疫情。因防疫期間善款驟降，新潤建設特別捐贈2個月的便當費用，並捐贈50份防疫便當，力挺人安基金會執行防飢服務。

因應疫情一再升級，人安基金會將供應街友的餐食改以便當發放的方式讓街友外帶，減少群聚感染機會，並要求街友們到據點時需先洗手、測量體溫，才得領取便當。為幫助基金會協助街友，新潤建設捐贈3月2日至4月30日的便當費用，並於13日中午至據點發放50個搭配口罩的「愛心防疫便當」

人安基金會表示，街友很容易在防疫措施中被忽視，如未透過便當發放的方式吸引街友前來，並宣導相關衛教觀念及發放口罩，街友族群很有可能成為防疫的漏洞，並強調，許多街友連買5元口罩的錢都沒有，除非他們願意到平安站領取，不然街友根本拿不到相關防疫的物資及資訊。

人安基金會指出，街友對於新冠肺炎疫情相關資訊取得不易，如街友染有新冠肺炎，因無法自行明確判斷症狀，可能導致街友患病「趴趴走」的情形，更默默地成為流行病的破口，更強調「如果今天有一個街友確診，全台灣的街友都糟糕了」

(中時 )