為減少登革熱病媒蚊滋生，高雄市今年起將於三民區學校掛置高效能捕蚊燈，讓校園防蚊兼具識蚊；13日三民區河堤國小舉辦「校園種子師資登革熱防疫體驗營」，內容包含蚊體辨識、捕蚊燈操作等，讓防治登革熱從教育做起。

高市府選定三民區為109年登革熱示範區，三民區實行相關行動計畫，在轄區內的校園積極落實各項防治工作，高雄市衛生局偕同教育局在河堤國小辦理「校園種子師資登革熱防疫體驗營」，在學校掛置高效能捕蚊燈，透過校園自主監測，提升師生對斑蚊的認知，深化衛教宣導工作，同時對捕獲斑蚊情形進行必要防治手段。

三民區高中職以下已經有24所學校掛置1至2個可移動式的高效能捕蚊燈，其中河堤國小選擇於白天掛至在校園日照較小處，夜晚則會移動到廁所或地下室，藉此可以從捕獲的蚊子中，觀察各校是否因地區、掛放位置等因素，出現不同蚊子種類或其他情況。

衛生局監測員翁豫嫻表示，原則上他們每天都會定期收回捕獲的蚊子，並儲存於冷凍室使蚊子活動力下降，方便之後對於捕獲的蚊蟲進行分類，若發現有登革熱傳遞媒介的埃及斑蚊或白線斑蚊，會將其放到蒐集罐，交由衛生局進行檢測。

教育局表示，各校在努力防範新冠肺炎病毒的同時，也別忽視登革熱孳生源的清理工作，此次配合三民示範區，在三民區校園佈放高效能捕蚊燈與相關教育訓練，目的係共同對抗登革熱病媒蚊，打造優良示範區校園美好環境。

(中時 )