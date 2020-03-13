大陸美國商會13日發表報告指出，儘管目前面臨營商環境挑戰依舊存在，加上和新型冠狀病毒疫情爆發等諸多問題，但從長期來看，大陸仍會是大多數在大陸美企的重點市場。商會逾半會員表示，如果市場開放程度加大，他們願意增加對中國的投資。

大陸美商會發表2020年「中國商務環境調查報告」指出，近四分之一的企業認為2020年其行業市場不會增長，包括超過40％的工業和資源領域企業。相比之下，消費和服務業對市場增長前景較為樂觀，得益於大陸中等收入家庭預計持續增長及消費市場持續活躍。然而，37％的會員企業（2013年以來的最高比例）表示將延遲2020年追加的投資計劃，甚至會縮減投資。

大陸美商會主席葛國瑞表示，新冠肺炎疫情帶來的市場恐慌會慢慢平息，但2020年對商界和政策制定者來說將是關鍵的一。

這是大陸美商會連續第22年就大陸營商環境對會員企業進行調查研究，但調查開展時，還沒有企業預測到需要制定針對新冠肺炎疫情的應對措施。企業的市場表現很有可能會受到來自疫情的強烈衝擊。商會在完成報告之際，亦就新冠肺炎疫情對企業的影響展開了一項快速調查。

根據2月進行的快速調查，新冠肺炎疫情持續發展及不確定性導致會員企業仍在評估2020年的市場預期與優先事項。

報告指，儘管企業財務堪憂、投資謹慎度提高，中國仍是在大陸美企的重點市場。一系列政策、法律的推出所帶來的金融服務業的改革，極大增強了會員企業對於大陸政府進一步向外資開放市場的信心。

更多的外國企業表示，即使面臨諸多挑戰，他們2019年在大陸的受歡迎程度較以往都有所提高。63％的受訪會員企業認為，與本土企業相比，外資企業在同行業中能夠獲得平等或更為優惠的待遇。超過一半的會員表示，如果市場開放程度加大，他們願意加大對大陸投資。

調查並發現，69％的會員企業認同中國的智財權執法水平在過去五年中有所提升，比例較2018年提高10個百分點；50％的會員企業都認為自2019年來，中國的投資環境得到了提升；近五分之一的受訪者已經或正在考慮向中國境外轉移產能，這一比例近三年來一直在下降。

(工商 )