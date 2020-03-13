振興預算三讀通過 政院：600億特別預算花在刀口上 15:342020/03/13 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今天三讀通過因應新冠肺炎紓困振興600億元特別預算案，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院感謝立法院三讀通過特別預算，行政團隊一定秉持立法精神，把預算花在刀口上，落實雨露均霑、立竿見影的原則，確實執行紓困與振興預算，希望在危機中，為台灣的各產業找到轉機。 同時，Kolas指出，行政團隊也銜總統之命，除了600億，也彙整政府各部會的基金、可移緩濟急的公務預算等，在600億之外，另投入約400億預算紓困，總計將投入1,000億紓困並振興台灣的經濟產業。 (工商 ) #預算 #振興 #紓困 #三讀通過 #特別預算 也許您會感興趣 推薦閱讀 提案凍結特別預算八成 翁重鈞：避免淪小金庫 15:032020/03/09 政治 搶救觀光旅館 交通部15億紓困 04:102020/03/10 政治要聞 【綁樁9千億3】大南方計畫「錢不是問題」 2022選戰前菜上桌 09:442020/03/10 政治 日本 砸4,308億日圓 再推振興 04:102020/03/11 財經要聞 陸推疫情紓困政策 內外資均可享受 20:072020/03/11 財經 批政府600億計畫不理想 工商界建言 全面降稅紓困 04:102020/03/12 財經焦點 基隆花蓮觀望 新北個人190件 04:102020/03/12 地方新聞 蔡下令紓困與振興 擴大至千億 04:102020/03/13 財經焦點 600億元新冠肺炎特別預算 三讀通過 11:332020/03/13 財經 纾困特別預算通過 翁重鈞等藍委們這麼說 12:192020/03/13 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 蔡宜芳去哪家摩鐵偷腥？林佳新竟爆「滑進去」地點... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。