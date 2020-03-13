立法院今天三讀通過因應新冠肺炎紓困振興600億元特別預算案，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院感謝立法院三讀通過特別預算，行政團隊一定秉持立法精神，把預算花在刀口上，落實雨露均霑、立竿見影的原則，確實執行紓困與振興預算，希望在危機中，為台灣的各產業找到轉機。

同時，Kolas指出，行政團隊也銜總統之命，除了600億，也彙整政府各部會的基金、可移緩濟急的公務預算等，在600億之外，另投入約400億預算紓困，總計將投入1,000億紓困並振興台灣的經濟產業。

(工商 )