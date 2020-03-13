警方查扣乾燥大麻花、栽種工具等證物，近期台中地檢署偵結，最重可能遭判處5年以上有期徒刑。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市1名39歲錢姓男子涉嫌用通訊軟體向國外網友購入大麻種子在自家中種植，製作成菸草及菸花捲吸食，警察局第六分局接獲線報後與刑事警察局共同偵辦，專案小組去年6月見時機成熟後，持搜索票前往其住處搜索，查扣乾燥大麻花、乾燥大麻花、大麻種子、大麻成品及栽種工具等證物，近期經台中地檢署偵結，依違反《毒品危害防制條例》將錢男起訴。

警方調查，錢男2018年12月至2019年1月間利用通訊軟體向國外網友購入大麻種子，在自家中種植，並以除溼機、乾燥機、植物自動供水器等種植工具栽種，等到種子發芽長出花葉後，再取下烘乾並製作成菸草及菸花捲吸食。

台中市警察局第六分局接獲線報後與刑事警察局共同偵辦

，專案小組去年6月持搜索票前往其住處搜索，現場查扣乾燥大麻花、乾燥大麻花、大麻種子、大麻成品及栽種工具等證物，近期台中地檢署偵結，依違反《毒品危害防制條例》將錢男起訴。

警方呼籲，意圖供製造毒品之用而種植二級毒品的大麻已涉嫌違反《毒品危害防制條例》最重可能遭判處5年以上有期徒刑，得併科500萬以下罰金。

警方表示，將持續針對毒品流向擴大追查，俾使社區民眾了解警方掃蕩社區不法毒品的決心。

(中時 )