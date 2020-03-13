行政院提出《國土計畫法》部分條文修正草案，在野黨今在立法院會提案退回程序委員會，民進黨團反對進行投票表決，民進黨雖挾人數優勢，順利把草案交付委員會，不過綠委高嘉瑜誤投贊成票，同意該案退回程序委員會，成為全場焦點。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，表決後有跟高嘉瑜確認投票意向，高頓時發現投錯票，急忙向院長游錫堃提出聲明，表達與黨團意見一致，新委員投錯票無心之過。

針對高嘉瑜在院會支持在野黨團退回《國土計畫法》草案，鍾佳濱還原事發過程，鍾佳濱說，投完票後他有跟高嘉瑜確認投贊成還是投反對，高嘉瑜回投贊成，他說部隊要投反對，高嘉瑜發現投錯票後，立即向院長提出聲明，投票意見與黨團一致。

至於高嘉瑜投錯票是否面臨處分，鍾佳濱表示，要回歸個案判斷，當事人動機很重要，如果清楚表達意向與黨團一致，基於考量新委員沒經驗，且最終不影響結果，一般會從輕發落，內部會找時間開會討論。

(中時 )