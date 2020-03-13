台灣經濟能與大陸脫鈎？向來關注兩岸問題的青雁基金會董事長，也是前國民黨主席洪秀柱近日針對國家經濟發展能否與大陸脫鏈，訪問國民黨立委李貴敏，結論是，經彙整各種數據與許多專業判斷後；台灣經濟發展無法自絕於大陸之外。

洪秀柱提到，當前兩岸貿易依存度高達41.2%，台灣每年對大陸貿易順差達八百億美元！在這次新冠肺炎暴發後，可能認為對大陸的貿易依存度過高，各種製造生產業的供應鏈因大陸生產停擺而停止，因此有人以安全存量為由，意圖操作與大陸產業鏈脫鉤斷鏈。

專長於智財與企業併購的李貴敏則明白指出，目前連韓國三星集團在越南生產所需要的原料仍高達三成來自中國大陸，更何況台灣有超過六成生產來自台商，而台商有超過九成在大陸生產，因此應理性看待經濟問題，提出要與大陸脫鉤的說法，等同經濟自殺。

李貴敏並表示，進一步探討台灣經濟困境原因，可回到當年太陽花學運以「反黑箱服貿」之名，遂行「反中」之實，使得台灣經濟停滯，如今早收清單十年檢討期將至，還有人表示趁機要與大陸脫鉤斷鏈，這只會造成更嚴重的經濟困境甚至失業問題。

李貴敏認為，台灣GDP超過七成來自國際貿易，而中國大陸已然成為國際貿易體系不可欠缺的角色。因此為了台灣經濟發展，兩岸之間謀求和平發展，才是一個負責任的政治人物應有的態度。

護憲保台論壇 第三集_預告 (摘自洪秀柱青雁基金會Youtube)

(中時電子報)