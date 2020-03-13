一名自大陸返台的男子，入住集中檢疫所後，今早情緒不穩，吞安眠藥。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，男子精神狀態不穩定，因檢疫所無法提供專業醫療處理，已安排男子至桃園療養院接受隔離治療，將隔離至14日。

王必勝表示，男子先前因未遵守居家檢疫規定，外出趴趴走而挨罰，被強制送往集中檢疫所，過去就出現過情緒不穩的狀況，但未有精神疾病相關診斷。考量男子情況設及精神醫療，集中檢疫所無法處理，因此安排男子前往桃園療養院治療，並入住隔離病房直到14日解除隔離。

(中時 )