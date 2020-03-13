林采緹13日上狼谷競技台《Game什麼東西》演短劇、打遊戲，她坦承自先生胡睿兒夜店撿屍案發生後到年前已經簽下離婚協議書，「這一年半期間我都在思考離婚，簽字的那一刻心情很平靜，會決定簽就是想得很清楚，也是我簽好拿給他的。」她表示現在法律名義上仍是夫妻，尚在等先生備妥好照片等文件，約定好時間再到戶政事務所登記離婚。

她表示與先生分居後、簽字之前，先生都有過想要挽回的念頭，「我已經決定要分居的話，就不可能再回頭，若是要回頭當下就不會選擇分開。」與先生唯一的話題都是圍繞在孩子身上，「小孩現在由誰帶，就會互相傳影片留意小孩狀況，或者打預防針之類的。」她委婉表示已經與先生達成共識，不會再多講小孩的事情，至於育兒的開銷，「不是一個人扛家計，收入和支出目前持平。」

走過婚變低潮，她表示現在真的要重新開始了，對待感情則採取保守策略，以前只要有一點的喜歡就會奮不顧身投入愛情的懷抱，「現在真正覺得一個人很好，心境上不會看這麼重。」在她身邊也不乏追求者，「一切順其自然，走到交朋友階段就會停止，不願太快步入下一段感情，免得又深陷其中。」

(中時電子報)