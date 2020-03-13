無人機管理新制將於3月31日上路，民團「313反不平等空域聯盟」今下午集結交通部前廣場陳抗，提出4大訴求，認為全台應儘速改為負面表列「開放空域」，藍委魯明哲、時委邱顯智、台北市議員李明賢等民代均到場聲援。

「313反不平等空域聯盟」發起人吳明揚表示，民航局將120公尺以下空域丟給地方政府，但部分地方政府承辦人員卻不了解管理和承辦單位，甚至有交通局長對法規不熟悉，讓航模業者傻眼。

時代力量立委 邱顯智 助理，今出席「313反空域不平等聯盟」在交通部前陳抗活動。（圖/李俊毅攝）

時代力量立委邱顯智助理與時代力量副秘書長高鈺婷，今出席「313反空域不平等聯盟」在交通部前陳抗活動。（圖/李俊毅攝）

民團此次集結，提出四大訴求，第一，全台空域採負面表列。放寬郊區、河濱公園空域。第二，術科訓練場地不足。第三，多軸無人機保費動輒數萬元，過高額問題，交通部應協調。第四，詳細配套措施不足、應延後執行，且罰鍰過高，應有勸導期。

國民黨桃園市立委魯明哲（左）、313反不平等空域聯盟發起人 吳明揚（中）、國民黨台北市議員李明賢（右）。（圖/記者 李俊毅攝）

國民黨桃園市立委魯明哲（左）、313反不平等空域聯盟發起人 吳明揚（中）、國民黨台北市議員李明賢（右）。（圖/李俊毅攝）

李明賢到場致詞表示，331之後北市原先是沒有空域可飛，但經北市福德坑遙控無人機協會陳請議員李明賢協調，但環保局極力反對阻擾，但經多次會勘，柯文哲市長傾向開放，才在幾位市議員協調下重新開放。

屏東縣議員蔣月惠。(李俊毅攝)

李明賢也透露，2020不是空拍機末年，對於北市空域開放問題，柯市長本身是希望能開放的態度，交通局也傾向從善如流，支持市長開放態度，但鑑於有部份局處反對，尚在內部協調，

台北市未來除了福德坑飛場，未來會再開放關渡平原、河濱公園、全市有較大機會「負面表列」，結果將在一週之內公告。

立院交通委員會的魯明哲委員表示，他自己本身也是空拍機玩家 ，有4年的經驗，使用空拍機拍攝污、廢水排放，環保用地拍攝、砂石車傾倒廢料等用途。

近日民航局長會同局內專員已到他辦公室進行專案報告，報告中他也和與會的官員就夜拍和開放空域問題，展開整整1小時的激辯，官員坦言公告實施前浮現不少問題，的確有未完善部分，但修法需要時間。他也認為今年新制上路後，不應該讓台灣成為空拍機末年，他身處交通委員會，一定會致力完善無人機管理制度，讓其合理化。

隨後到場的還有屏東縣議員蔣月惠，她主張屏東做為極需觀光宣傳的縣市，禁用無人機實在不妥。

到場聲援的還有時代力量副秘書長高鈺婷、立委邱顯智助理，均主張民航局作為中央主管機關，應規劃完整，不能一直推給地方，地方不解法規，又推回交通部，如同互踢皮球，在上週委員會質詢，已呼籲交通部及民航局應拿出主管機關應有的承擔和開放態度，不要讓地方政府無所適從。

(中時電子報)