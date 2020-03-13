位在阿根廷布宜諾斯艾利斯的街道上，真實上演血流成河的景象，畫面十分驚悚駭人，原來是附近一處屠宰場中，用來存放動物血液的儲存槽突然爆炸，導致將近50萬公升的血液瞬間溢出，染紅了整條街道，且瀰漫濃濃血腥味，當地居民擔心會引發感染疾病。

綜合外媒報導，目擊者表示，當時先是聽到一聲巨大的爆炸聲響，接著鮮血便迅速蔓延整條街道，「到處都是血，每個角落都是，每個人都在拍照」，附近還可以看到數頭牛隻屍體，就像發生過慘案一般，整條街景都呈現血紅色的恐怖景象，並且充斥著噁心的臭味，久久無法散去。

Ganadera San Roque屠宰場的員工指出，平時都有專門運輸的罐裝車將血液載走，沒想到會發生這種意外，目前也不清楚爆炸原因。當地居民不滿痛批，過去就曾多次要求關閉屠宰場，但卻遲遲沒有下文，現在整條街道都被鮮血汙染，除了清潔上相當麻煩外，更擔心的是恐導致傳染病散播。

事後已派遣消防人員趕往現場清理，不過惡臭持續載整座城市飄散不去，目前相關衛生人員已著手調查該起事件。當地傳染病專家古齊（Leda Guzzi）表示，若有迅速將血液徹底清除，沒有流入屋內就不會有風險，他也強調，其實牛血並不會傳染疾病給人類，民眾不必過於恐慌。

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(中時電子報)