繼去年「寶輝秋紅谷」一案創下97萬單價新高，並重塑台中豪宅天花板價格後，替沈寂已久的七期房市注入新活水。根據統計，今年將於七期推出的預售案總金銷可望超過300億元，而建商也一改過去推案風格，以中坪數標配豪宅搶市，降低總價門檻磁吸更多高資產族群置產。

業者指出，近幾年以成屋交易為大宗的七期房市，今年預售豪宅將接力登場，包括指標豪宅建商寶輝建設將在七期推出新案「寶輝Sky Tower」，開出預售市場第一槍，後續還有寶璽、聯聚、由鉅等一線建商推出新案，且各個都是動輒總銷50億元起跳的重量級大案，光是4大案合計就超過300億元。

其中，「寶輝Sky Tower」總銷金額達60億元，聯聚建設這次也不缺席，新案「聯聚瑞安大廈」預計6月進場，總銷金額也有53億元，除此之外，由鉅建設也積極籌劃新案，總銷金額可望破百億，至於寶璽位在惠文路近市政路上的1200坪基地，也在積極籌畫中，總銷金額也將超過100億。

目前建商推出的預售案，與過往七期主攻大坪數豪宅市場有別。/圖業者提供

市場專家指出，隨著市場土地、房產價格頻創新高，為區域房價撐起強勁動能，一線建商已開始展開大規模佈局，替沉寂一段時間的七期房市再次注入一股活力。

不過，觀察目前建商推出的預售案，與過往七期主攻大坪數豪宅市場有別，例如寶輝、聯聚開始轉向中坪數、總價4~5千萬的房型，由鉅建設年底將釋出的百億大案也有中坪數規格，總價最低約3000萬起。

專家也提到，儘管今年受到武漢肺炎疫情影響，但過去以七期為推案重心的一線建商仍如期進行推案，除了坐穩品牌建商地位外，同時也是看好台商回流市場，可望在量能上挹注一點想像空間。

事實上，也有經營七期豪宅的當地房仲表示，因疫情滯留台灣的台商，也是貢獻七期房市熱度的重要關鍵，第一季預約帶數相比去年同期大幅成長近兩倍，且區域內房市價量相對平穩，目前還看不出來交易受到疫情影響的負面衝擊，高端客戶在出價上，往往還是受到建商品牌的影響較多。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)