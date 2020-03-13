國民黨立委江啟臣當選國民黨新任黨主席，今天也是江啟臣首度以主席身份參加國民黨立院黨團大會，也是國民黨首度有立委兼任黨主席的身份。而江啟臣上任黨主席後，為了落實與年輕世代接觸，提案下修公民權，投票年齡降至18歲，參政權也調降到20歲。

國民黨2020敗選後，世代交替的呼聲不斷，本屆立委新會期一開始，黨團三長職位就被青壯派全數囊括，接著青壯派的代表江啟臣也順利選上黨主席，國民黨內期待青壯派完成世代交替，著手改革。

江啟臣今天首度以黨主席身份參加黨團大會，國民黨團總召林為洲透露，江啟臣今天就在大會上提了第一個提案，就是要下修18歲公民權，還加碼參政權也要下修到20歲，「年輕主席的提案就會跟年輕人有關」，林為洲並指出，這個修法版本很快就會出來，最快16日就會召開記者會向外界說明。

事實上江啟臣參選主席期間便主張下修公民權，江啟臣認為，這是國際潮流，全世界168個國家都已經降到18歲可以投票，美國、加拿大等這些先進的民主國家，他們的被選舉權甚至都降到18歲。

而目前我國《民法》上成年是20歲，所以他主張將被選舉權同步下降到20歲，很多年輕朋友有很多議題、意見想要表達，不希望這些只是在體制外做表達，如果能讓他們也選出代表在體制內做反映，對深化民主是好事。

(中時 )