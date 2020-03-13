新冠肺炎席捲全球，台灣疫情尚在掌握中，不過已為房市投下不確定因素，影響今年329案量，根據數字科技統計，全台329檔期推案量降至5000億以下，其中疫情重災區的北部，推案量銳減，中南部反而翻量，業者指出，案場來人組數減少，影響建商代銷此時進場信心，本檔期就有許多重劃區指標案決定延後進場。

根據數字科技(5287)旗下的591新建案統計，329檔期七都推案量約4700億元，較去年同期衰退近2成；觀察各縣市狀況推案量能跟疫情息息相關，確診病例較多的北部，推案量均下滑，疫情相對不嚴重的中南部反倒案量維持增長，其中台南受惠於區域造鎮案加持，整體案量翻漲兩倍，成為今年329檔期的黑馬地區。

591新建案指出，今年329檔期受到疫情「黑天鵝」影響，各縣市反應大不同，首善之都北市整體推案同期相比略減4%，這次推案集中在信義區精華地段，像是「宏築信義」、「信松廣場」指標案進場，就是想趁此波台商「滯台潮」，抓緊高階族群置產需求。

去年329推案破千億的新北市，今年卻是疫情重災區，量縮最多下滑44%幾乎腰斬，主要是疫情爆發以來，案場來人減少，影響建商代銷此時進場信心，本檔期就有許多重劃區指標案決定延後進場。不過，仍有老牌建商敢於此時推出百億、破千戶量體的造鎮案，有一定矚目度。

整體案量成長超過2倍台南市，漲勢驚人，主要是因南部確診病例較少，市場相對穩定，看屋人潮並未受影響，建商推案信心足夠，本次檔期不少3百戶以上量體個案進場，像是遠雄建設就在北區推出「遠雄北府苑」以及在地建商泰嘉建設在安南區推「水律川」，積極搶灘當地自住剛性買盤。

桃園市今年整體案量下降，主要是舊市區及小檜溪重劃區等區內指標案避開疫情暫緩進場，因此略縮近3成，所幸龜山A7重劃區量能依舊，捷運站旁2字頭行情，主攻首購市場剛性需求，市場信心度強勁，今年指標推案多是系列推案，都盼延續上一期推案熱度。

北台灣推案量唯一成長的新竹縣市，增漲2成，歸功於重劃區案量，新竹市東區介壽段市地重劃案；竹北市這次則是集中在高鐵特區推案，除了在地建商豐邑機構外，台中建商惠宇建設也北上插旗，看好該區發展。

六都之中唯一突破千億元案量的台中，今年與去年同期相比小幅成長8%，似乎不受疫情影響，推案熱區除了集中在今年底即將通車的捷運綠線沿線及北屯機捷特區外，豪宅產品也不畏疫情勇敢進場，在地豪宅建商寶輝、聯聚今年檔期在七期重劃區推案，少有的精華地段，且兩案均為預售階段就進場試水溫可見信心十足。

成長破4成的高雄市，同樣疫情未對房市有太大影響，今年在各區都有大量體個案，且多為知名品牌建商。

近三年329檔期全台推案量(億元)。/圖業者提供

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)