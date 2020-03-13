麗豐-KY（4137）去年營收51.39億元、年增12％，稅後淨利14.32億元、年增17％、EPS18.02元；董事會決議配發13元現金，配發率達72.14％；對照股價，現金殖利率7.7％。另董事會一併通過即日起至5月12日實施庫藏股，預計買回自家股票1,000張，買回價格區間為150~262元。

麗豐-KY表示，目前雖有外在環境衝擊影響，仍持續致力維持良好的營運基礎，擴大美容產業鏈之事業版圖。目前主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」已超過5成店家開始恢復下單出貨，「新美力電商通路」在此時亦發揮關鍵性的營運角色，上架包含抑菌產品、口罩等防疫產品，首批庫存已供不應求。

此外，看好普生(4117)檢測試劑、抗菌蛋白P-113胜?藥發展，麗豐-KY今年初投資普生20.05％股權，擴大雙方在抗菌蛋白P-113獨家供應原料的合作案及oh care歐克威爾P113抗菌系列相關產品於兩岸市場銷售，強化產品完整性。

普生現與高雄醫學大學產學合作，共同投入COVID-19快篩試劑研發，期望開發出全自動化儀器生產新冠病毒的快篩檢試劑。

受新冠肺炎疫情影響實體通路消費氛圍減緩，麗豐-KY2月營收1.25億元，年減56.59％，前2月營收3.6億元，年減50.43％。子公司克麗緹娜（大陸）貿易公司今年來自於上海稅務當局核發的財政補貼收入人民幣2,519萬元在3月初入帳，期望未來疫情能夠漸漸穩定，讓短期不確定的衝擊降到最低。

麗豐-KY指出，透過各項管理應變機制及業務行銷策略，期望將外部特殊因素影響營運的程度降至最低；生產線已在2月11日開始恢復生產排程，另包括培訓中心、醫美通路也有應變的各項舉措。

主營通路「克麗緹娜」持續加強在電子商務行銷、戲劇置入性行銷等策略性活動，近年來多次選擇與現實題材優質劇集結合，勵志題材以成功女性為主角的《安家》進行「品牌＋劇王」的合作已於2月21日在東方衛視、北京衛視聯播，騰訊視頻網絡獨播，創造北京衛視、東方衛視近五年來的收視率新紀錄。

(工商 )