八大綜合台《世界第一等》主持人唐振剛探訪巴基斯坦，融入當地民情，跟著當地人一起在街頭露胳肢窩、拔鼻毛，接著還身穿四角褲體驗印度式摔角。笑稱：「這是最赤裸的一次旅程。」

宗教文化的關係，巴基斯坦人會在路邊開設「理毛店」，讓客人能修剪頭髮、鬍子，還能同時拔鼻毛、刮腋毛，他入境隨俗體驗這趟「脫毛」行程。理毛師傅拿起夾子靠近唐振剛鼻孔，以快狼準手勁拔下一搓鼻毛，痛的他大叫、眼眶泛淚，「通常鼻毛有一兩根岔出來，修短就是了，哪有人一次斬草除根！」緊接著露點刮腋毛，趕緊跟師傅要求：「下手輕一點！」。

下一個行程是體驗印度式摔角，他形容「巴基斯坦行程都是在大庭廣眾之下脫光。」脫衣時便一臉無奈表示：「沒想到…在這裡摔角只能穿內褲之外，胯下的包巾一定要包那麼緊嗎？」也因為身材差異，上場不久後，他就忍不住求饒：「我還沒熱好身耶，不要那麼想摔我好不好？」過程中他宛如「空中飛人」，被抬起來轉來轉去，好不容易學了一些技巧，實際操作時竟像是要「騎馬」，相當搞笑！結束後他也笑喊：「我好像玩具一樣，根本是大人欺負小孩，我還是在旁邊看人家專業的摔角好了。」

(中時 )