測試大廠京元電子（2449）2019年第四季淡季續強，歸屬母公司稅後淨利寫10.11億元次高，每股盈餘（EPS）0.83元。累計全年歸屬母公司稅後淨利達30.41億元，改寫歷史新高，每股盈餘2.49元，亦為近3年高點。

京元電董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.8元，其中以盈餘配發1.6元、資本公積配發0.2元。盈餘配發率約72.29％。以13日收盤價30.4元計算，現金殖利率達約5.92％。公司將於6月10日召開股東常會，全面改選董事。

京元電2019年合併營收創255.39億元新高，年增22.7％。毛利率27.47％、營益率15.84％，優於前年25.77％、13.07％。歸屬母公司稅後淨利亦創30.41億元新高，年增達69.41％，每股盈餘2.49元，優於前年1.47元、創近3年高點。

京元電2019年第四季合併營收創71.47億元新高，季增1.5％、年增25.97％。毛利率30.76％、營益率19.51％，低於第三季30.97％、19.78％，優於前年同期21.98％、8.88％。歸屬母公司稅後淨利10.11億元，季減3.24％、年增達1.39倍，創歷史次高，每股盈餘0.83元。

京元電受惠5G基地台及智慧手機、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等各類晶片測試訂單需求暢旺，去年營收及獲利雙雙改寫歷史新高，且獲利成長優於營收。京元電董事長李金恭先前表示，去年營運表現與預期相差不多，為近5年來表現最好的一年。

受惠5G、AI、CIS等晶片測試需求續強，京元電2020年2月自結合併營收22.23億元，僅月減2.75％、年增達38.07％，續創同期新高。累計1～2月合併營收45.1億元，年增達31.88％，亦續創同期新高。

法人預期，由於京元電春節平均稼動率仍達6成，受疫情影響較小，且目前稼動率已提升至70～75％，看好京元電首季營運淡季不淡，估較去年第四季高檔小減5～7％，可望改寫同期新高，第二季營運將重返成長軌道，營收、獲利續拚雙位數成長、再創新高。

(時報資訊)