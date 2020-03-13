3月原本要盛大舉辦的2020台灣國際蘭展，在防疫優先考量下延後辦理，台南市長黃偉哲指示將後壁主展場佈展的花卉改以「遍地開花」形式與大家見面，台南5所學校也有蘭可賞，包括復興國中、文元國小、大灣高中、南新國中及安溪國小，喜迎蘭花嬌客來訪，邀請民眾共享繽紛花漾的豐盛饗宴。

蘭展遍地開花校園版前進復興國中，以《健康臺南好花漾，活力復興悠遊行》呈現，期許市民在幸福宜居的台南，擁有健康的身心靈及充滿活力；來到文元國小《百花齊放，多元共榮》勉勵學子「打開心胸，放眼世界」，搭配《造型牆》馬賽克拼貼藍天綠地與飛禽走獸，彰顯學校對環境與生命教育重視，裝飾不同品種蘭花，凸顯生態多樣性與多元共榮教育理想。

大灣高中《耕深育才，馨香未來》讓人實現美好理想；南新國中《健康自信，活力南新》期許學子崢嶸頭角，晴空下花與樹共生共榮。安溪國小《蘭趣安溪、花漾生活》以優雅居家風格為主題，結合安溪校園的寧靜美好，呈現蘭花代表的幸福生活。

(中時 )