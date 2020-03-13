調查局再查4件疫情假消息竟有咳痰非肺炎。（調查局提供）

調查局再查4件疫情假消息竟有咳痰非肺炎。（調查局提供）

調查局再查4件疫情假消息竟有咳痰非肺炎。（調查局提供）

調查局再查4件疫情假消息竟有咳痰非肺炎。（調查局提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾竟然還持續在網路上散播假消息，連流鼻涕、咳痰就不可能是新冠肺炎這種嚴重誤導的假消息都有，調查局假訊息防制中心溯調查，將散播這4件假消息的5位民眾約談到案，並依《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紆困振興特別條例》移送法辦。

假防中心副主任劉家榮指出，這4件假消息的第一件是在LINE及臉書上流傳的「小港醫院有確診一位武漢肺炎患者，他從廣東回來，他是小港人目前要被隔離了…」溯源追查後，發現是高雄的蔡姓民眾及屏東的劉姓民眾散播，經高雄市調處約談到案，2人坦承散播。

第二件是傳「武漢病毒第 34、41 例為南崁大竹人，曾去過台茂、大江、林口長庚、林口竹林山寺等區，尤其是第 34 例為超強傳染源…」的假消息，溯源追查後是桃園劉姓未成年的市民所散布，新北市調處將劉某約談到案，坦承是聽同事說的就寫在臉書，由於劉某是在2月27日之後散播，所以依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《傳染病防治法》移送法辦。

第三件是臉書謠傳「我同學的嫡親外甥…在深圳醫院工作，現被抽調研究武漢肺炎病毒，他剛剛來電讓我轉告訴朋友們：感冒時，如出現流鼻涕和咳痰者，就不可能是新型冠狀病毒肺炎…」嚴重誤導民眾判斷的假消息，經溯源調查是係高雄蔡姓民眾所散布，台南市調處將蔡約談到案，並向台灣事實查核中心查證，證實是假消息，而且蔡有散播，依違反《傳染病防治法》移送法辦。

第四件也是臉書謠傳「新莊復興路（近運動場）發生武漢肺炎確診病例，請居住附近之同仁，暫時勿前往附近餐廳、診所等公共區域或娛樂場所，以免有遭受感染之風險」的假消息，溯源追查是新北林姓市民散布，彰化縣調站將他約談到案，證實他散播假消息，依涉嫌違反《傳染病防治法》移送法辦。

(中時 )