事故現場。（謝明俊攝）

事故現場。（謝明俊攝）

事故現場。（謝明俊攝）

苗栗市13日下午3時許發生車禍事故，1輛自小客車由南往北行駛於英才路時，疑似為閃避從文峰街竄出的機車，先失控擦撞路旁停於停車格的3輛機車，再推擠1輛BMW及1輛白色自小客車，隨後衝進民宅騎樓撞上梁柱停止，肇事的30多歲男子受到輕傷，並無酒駕，現場由警方處理中。

(中時 )