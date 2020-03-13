自小客車閃機車 連撞5車衝進民宅騎樓 15:542020/03/13 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 事故現場。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 事故現場。（謝明俊攝） 事故現場。（謝明俊攝） 事故現場。（謝明俊攝） 苗栗市13日下午3時許發生車禍事故，1輛自小客車由南往北行駛於英才路時，疑似為閃避從文峰街竄出的機車，先失控擦撞路旁停於停車格的3輛機車，再推擠1輛BMW及1輛白色自小客車，隨後衝進民宅騎樓撞上梁柱停止，肇事的30多歲男子受到輕傷，並無酒駕，現場由警方處理中。 (中時 ) #機車 #自小客車 #小客車 #客車 #民宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓勵汰換老機車 補助最高近35K 04:102020/03/09 地方新聞 歸仁民宅暗夜火警 1重傷2輕傷 09:092020/03/09 社會 小貨車遭撞翻覆 2機車遭波及3人輕傷 15:482020/03/09 社會 貨車撞機車 騎士捲車下當場身亡 17:142020/03/09 社會 小客車被撞 還收一張罰單 15:172020/03/10 社會 自小客撞雲豹甲車 網友笑稱別越級打怪 15:112020/03/11 社會 雲林四湖凌晨火警 6旬男子命喪火窟 10:182020/03/12 社會 豐原透天厝陷火海 7月孕婦變身蜘蛛人逃命 11:092020/03/12 社會 綠電要有配套措施 才能與地方共生 04:102020/03/13 地方新聞 水鹿暗夜奔馳國道 遭兩小客車連環撞斃命了 11:412020/03/13 生活 社會熱門新聞 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 - 社會 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 天道盟受刑人保外就醫 竟帶上膛手槍賭博被逮 - 社會 齊秦爭歌曲著作權再勝訴！北院判環球音樂賠87萬 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜蜜PO文「進了我…」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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