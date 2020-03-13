歐美股市12日暴跌，台股13日開盤重挫，最低跌至9,636點，跌破5年線，盤中一度超過600檔跌停，走了10年的多頭行情一潰而散，尾盤受惠澳洲及日本政府救市措施推出賣壓減緩，台股終場跌幅收斂，下跌293.45點，跌幅2.82％，收在10,128點，成交量3,021.82億元。

外資13日賣超台股302億元，為連六日賣超，累計今年以來賣超3,788.92億元，已經超越2018年賣超3,580億元的規模。

外資在台股的史上最高賣超記錄是2008年金融海嘯賣超達4,700億元。

統一投顧董事長黎方國表示，美國宣布禁歐令且疫情擴大至明星及球星、所有職業球賽及重大展覽宣告暫停，將嚴重衝擊消費。考量疫情全球蔓延，各國央行救市政策難有成效，市場信心脆弱，加上美股再度熔斷重挫，台股持續弱勢震盪，建議保守操作。

黎方國認為，台股連日來重挫，跌破去年9月5日及8月30向上跳空缺口，空頭態勢明顯，各期均線空頭排列迅速下彎，在外資延續現貨強烈賣超下，短期宜保守操作，切勿輕易嘗試抄底。

(工商 )