該自小客車切入匝道時，又差點與其他車輛碰撞。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

日前有一部深色自小客車疑因錯過國1南向林口交流道，竟直接從中內車道鬼切，橫越3車道，並在交流道前倒車，害後方多台車輛嚇得緊急煞車或變換車道，險象環生，經民眾檢舉後，國道警察局依法開罰，最重將處以2萬4千元罰鍰，並吊扣該汽車牌照3個月。

國道警方指出，檢視後台畫面後，自小客車駕駛疑錯過交流道，竟不顧車身已至槽化線末端，突然在中內線車道慢下速度，接著向右橫移3車道，而眼看被交流道口的導桿擋住，竟直接停在外線車道上，隨後開始倒車，過往車輛紛紛閃避，其中一台車還差點撞上。

監視器畫面清楚拍下，該自小客車駕駛不顧後面駕駛安危，持續玩命倒車，從槽化線區直接倒車至匝道口，害得下匝道的車輛緊急右切，最後切入匝道時，又差點與其他車輛碰撞，整個過程約1分多鐘，驚險萬分。

國道警方表示，該駕駛危險駕車行為，全程被高解析度攝影機完整攝入，並遭到兩位駕駛人檢舉，已違反道路交通管理處罰條例第43條，連續任意驟然變換車道並於車道上倒車後跨越槽化線，將處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

此外，為維護國道交通秩序，高公局已於易回堵交流道出口設置高解析度攝影機，採證違規行為，去年底已陸續設置14處，今年3月1日又再啟用5處（國1機場系統南出口、竹北北出口、頭份南出口、國2大園西出口、國3木柵南出口），共計19處。舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、插隊等違規行為。

忘下交流道，三寶竟横切3車道又倒退嚕。

國道警方也呼籲，駕駛人行經交流道區應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，如果錯過，應待至下個交流道，切勿螃蟹橫移等危險行為，以免危及自身及其他用路人安全，民眾如有發現違規行為，也可將行車紀錄影像上傳至國道公路警察局檢舉專區。

(中時 )