羅志祥和周揚青被抓疑似隔空交火。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

周揚青否認買水軍黑小豬。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

羅志祥（小豬）2015年認戀大陸網紅周揚青，多次傳出好事近，近日卻爆出疑在1月分手，雙方雖未正面回應，但網友發現，兩人似乎早在網上隔空交火，小豬最近上傳一支影片，旁白稱：「什麼叫素顏？沒有貼過假睫毛、沒有隆過鼻、沒有豐過唇、沒有墊過下巴，這叫素顏」，疑暗諷大方承認整形的周揚青。

羅志祥2015年被拍到和周揚青入住同家飯店，連續兩晚跑到女方房間過夜，隨後男方寫下「是的⋯謝謝大家！」公開戀情。近年來雙方越愛越大方，不只常在網上互動，也曾分享兩人合影，連小豬母親也被周揚青收服，準婆媳常常同框曬親密，周揚青也早就親暱稱呼羅母為「媽媽」。

兩人認愛後，周揚青的舊照被挖出質疑整形，當時她大方承認：「確實整了」，最近兩人被爆情變，羅志祥公司以藝人私事為由沒多說，網友卻發現小豬疑似拍片暗酸周揚青，片中他對著鏡頭摸自己的臉，旁白稱沒隆鼻、豐唇、墊下巴才算素顏，周揚青疑也反擊，穿了FOG的上衣，而羅志祥的潮牌過去被人吐槽有抄襲FOG的嫌疑。

今周揚青開砲，反批有人指她開小號卻很高調，她澄清：「小號當初開的原因是想把我生活的點滴分享給喜歡我的人，而不是『不能讓任何人知道』」，有傳聞她買水軍黑小豬，她駁斥說：「我不是那種搞小動作的人，我喜歡正面剛」，意指沒必要用這種小人動作抹黑對方，但也沒否認情變。

(中時電子報)