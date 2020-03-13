彰化縣13日起率全國之先禁止民眾至全縣醫療院所探病，彰化縣藥師公會顧問、員林市天一藥局藥師洪章榮也呼籲，政府不應鼓勵大醫院設置「藥來速」，民眾小病到診所求診、慢性病患也可持連續處方箋至社區藥局領藥，真正落實分級分流，杜絕院內感染。

全台新冠肺炎疫情確診已達50例，今天最新公布一名中部美籍男士；彰化縣政府超前部署，昨天已宣布全面禁止民眾到醫療院所探病。基層藥師們多對此表示肯定，同時認為防疫大作戰時期，正是落實醫療分級與醫藥分流的最佳時機。

洪章榮表示，健保制度上路後，政府一直強調要落實分級制度與分流，無奈多數民眾還是習慣看病、領藥都往大醫院跑；新冠肺炎疫情出現後，大醫院門診量明顯下降，多數民眾已經知道小病就近到診所看病就好。

他說，口罩實名制上路後，彰化縣340家社區藥局、549位藥師與藥劑生在第一線扛起口罩販售的責任，也藉此機會像許多社區民眾、長者宣導正確的衛教與用藥資訊，在民眾心中的地位、重要性確實提升不少。

他呼籲政府，值此防疫時期，不應該鼓勵大型醫療院所，紛紛跟進設置戶外「藥來速」，不管事搭帳棚服務或設專屬車道都不切實際，除非大病才上醫院，小病上診所、輕症則可就近到社區藥局請教藥師指示用藥，慢箋更可直接在社區藥局領藥，才能真正避免院內感染的風險。

(中時 )