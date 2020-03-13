挪威央行周五突然宣布其主要政策利率從1.5%調降至1%，以緩解新冠狀病毒疫情造成的經濟衝擊。

該央行表示，貨幣政策與金融穩定委員會表決一致通過降息2碼，並表示經濟下滑的風險顯而易見，將密切監測情勢發展，並已做好進一步降息的準備。

該央行並將「抗循環資本緩衝率」（countercyclical capital buffer）由2.5%調降至1%。

該央行原定於3月19日宣布新的利率決定，但跟進美國、英國等主要央行超前採取行動。

(時報資訊)