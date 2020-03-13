《國際金融》緩解疫情衝擊，挪威央行閃電降息2碼 15:572020/03/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威央行周五突然宣布其主要政策利率從1.5%調降至1%，以緩解新冠狀病毒疫情造成的經濟衝擊。 該央行表示，貨幣政策與金融穩定委員會表決一致通過降息2碼，並表示經濟下滑的風險顯而易見，將密切監測情勢發展，並已做好進一步降息的準備。 該央行並將「抗循環資本緩衝率」（countercyclical capital buffer）由2.5%調降至1%。 該央行原定於3月19日宣布新的利率決定，但跟進美國、英國等主要央行超前採取行動。 (時報資訊) #降息 #緩解 #挪威央行 #調降 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／降息不是萬靈丹 04:102020/03/09 時論廣場 連15日停逆回購 人行備戰雙降 04:092020/03/10 焦點新聞 緩解疫情 港學者：需7成人具抗體 04:102020/03/10 焦點新聞 各國央行防髒錢 鈔票也要隔離 04:102020/03/10 全球財經 柏瑞投信：全球寬鬆 特別股後市看升 04:102020/03/10 投資理財 疫情要緩解 全球7成感染才有抗體 04:102020/03/10 生活新聞 匯率期貨趨勢專欄－市場恐慌 日圓期避險佳 04:102020/03/11 證券．權證 騎虎難下學者：央行下周降息 04:102020/03/12 財經要聞 ECB未降息 加碼1,200億歐元救市 04:092020/03/13 財經要聞 楊金龍談貨幣政策三指標 央行降息 進入倒數計時 04:092020/03/13 財經要聞 財經熱門新聞 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 破底翻！道瓊期巨震千點 美股今晚反攻？ - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 原油戰爭開打 全球股市跟著陪葬？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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