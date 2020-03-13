櫃買中心針對清淨海生技公司（7516）違反重大訊息申報相關規定，處以新臺幣三萬元違約金。

清淨海生技獨立董事兼任審計委員會委員於109年2月25日辭任，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第6款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣三萬元之違約金。

(工商 )