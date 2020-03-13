清淨海生技違反重訊 申報遭處三萬元違約金 15:592020/03/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心針對清淨海生技公司（7516）違反重大訊息申報相關規定，處以新臺幣三萬元違約金。 清淨海生技獨立董事兼任審計委員會委員於109年2月25日辭任，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第6款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣三萬元之違約金。 (工商 ) #清淨海 #三萬元 #違約金 #櫃買中心 #生技 也許您會感興趣 推薦閱讀 衡平 遭處違約金5萬元 04:102020/03/09 證券．權證 婦傳疫情假訊息 檢方命其支付3萬元 12:322020/03/10 社會 三發地產違反重訊 證交所再罰10萬元違約金 16:062020/03/10 財經 環拓科技今日送件申請登錄興櫃股票 16:412020/03/10 財經 元勝股票 3/11起預收款券 18:002020/03/10 財經 上櫃公司基本面穩健 2月總營收1,463億元年增3.89％ 16:572020/03/11 財經 《店頭市場》上櫃公司2月合併營收1463億元，年增3.89％ 08:202020/03/12 財經 合世、精材兩檔上櫃股票 3月13日起預收款券 18:192020/03/12 財經 《店頭市場》合世、精材今起預收款券，並每20分鐘撮合 08:192020/03/13 財經 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 14:572020/03/13 財經 財經熱門新聞 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 破底翻！道瓊期巨震千點 美股今晚反攻？ - 財經 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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