大陸股市下跌，上證指數13日收跌1.2％，失守2,900點，連跌三日。市場交投熾熱，兩市成交合計增逾15％至人民幣（下同）9,667億元。總結本周，滬指累計挫4.85％。

上證指數13日跟隨美股的跌勢，低開逾4％，最多下挫123點或4.22％，低見2,799點，午後跌幅收窄，全日收盤報2,887點，跌36點或1.23％，成交3,930.2億元。

深指則反覆下跌，最多下跌560點或5.13％，低見10,380點，午後一度升15點，高見10,956點，之後再度下跌，收盤報10,831點，跌109點或1％，成交5,737.02億元。

滬深300指數收報3,895點，跌55點或1.41％；創業板指數報2,030點，跌15點或0.75％。

各類股普遍下跌，水泥股跌2％；石油、有色金屬、化工、鋼鐵、金融股跌逾1％；煤炭、電力、房地產股偏軟。

美國總統川普12日宣布的應對疫情援助計劃，反而觸發市場陷入恐慌，FED本周向市場注資1.5兆美元救市未見奏效，道指急跌2,352點或9.99％收盤，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。

(工商 )