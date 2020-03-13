主要以聚酯布、聚酯簾布為主要營項的福懋(1434)，本業獲利穩定，加上去年第四季出售福懋科股權，法人預估2019年的EPS至少在3.8元以上；福懋董事會13日決議，今年每股將配發2.5元的現金股利。以福懋13日收盤價28.8元計，現金殖利率高達8.68%。

福懋2019年的合併營收456.3億元，年成長2.44%。

有感越南漸成為全球紡織業供應鏈樞紐地利，具供應鏈在地化效益，福懋積極進行越南廠的產線及產能的擴充；在2017－2018年，陸續擴建越南的織布廠、染整廠、簾布廠。

其中，生產長纖布，用在衣料、傘布用布的福懋越南隆安染整廠，擴建後的年產能達8,520萬碼。越南同奈織布廠長纖胚布生產設備的汰舊換新，也會讓年產能由427萬碼，增加到500萬碼。

福懋指出，越南廠的產能持續增加，對2019年的營收獲利貢獻也成長。

根據福懋財報，2019年前三季的稅後淨利32.55億元，EPS1.93元；而在去年的12月，福懋公告出售手中福懋科給南亞電路，處分利益29.97億元，預估可對福懋每股貢獻1.78元。

為提升越南生產基的營運，福懋持續擴大越南廠的規模，未來幾年仍將持續在越南新建產線及擴充規模，2020年就會持續在染整廠投資。

另外，福懋有感全球紡纖產業變化快速，全球品牌集中採購、一站式服務，以及差異化、機能性產品成為市場服飾潮流及趨勢，因此，近幾年來也積極進行產能、品質及創新等領域各方向的投資及深化。

在2019年的第四季，福懋就投資全球紡品創新、研發頂尖企業Schoeller Textil AG4,000萬瑞士法郎（約12.2億元新台幣）認購Schoeller Textil現增，取得五成股權。

福懋指出，這項投資對集團未來幾年，擴大核心產品全球布局、創造高端品項市場行銷，增加營運績效，將有正面效益。

(工商 )