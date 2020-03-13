Leo王、李英宏與J. Sheon近日上《音樂萬萬歲4》演唱「曾經是新歌」的經典作品重燃大眾對聽「新歌」的興趣，Leo王與李英宏兩位是多年舊識，當初兩人決定走上音樂這條路時，都曾感到徬徨，李英宏表示：「要選擇音樂當職業，是一個非常困難的選擇，而且會很害怕。」Leo王也說：「對自己選音樂這條路的未來有點茫然，英宏反而鼓勵他，不要怕，選這個沒選錯啦!」

Leo王演唱薛岳的經典歌曲〈如果還有明天〉，主持人馬世芳表示，自己當時也在薛岳在1990年《灼熱的生命》的演唱會現場，「那時候我19歲，現在回想起來還是覺得這是我人生最震撼的一場演唱會。」

J. Sheon帶來歌手方大同的歌曲〈每天每天〉，多年前還住在紐約時，認為聽R&B很孤獨，「因為當時的華語音樂並沒有太多選擇，不是我們不喜歡，只能向外發展。」後來朋友推薦方大同的歌曲，抱著半信半疑的心情蒐尋，對方大同第一個想法不是音樂而是「方大同」這三個字，「我起先懷疑，方大同唱R&B？因為這個名字跟R&B沒有什麼關係，後來一聽，覺得非常厲害。」

(中時 )