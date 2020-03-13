新冠肺炎疫情持續延燒，世界各國都相當緊張，一般認為該病是在去年12月於武漢爆發，不過有香港媒體指出，從中國大陸政府的未公開文件中可以發現，最一開始的源頭是名55歲湖北男子，時間點則是去年11月17日。

根據香港媒體《南華早報》報導，該報記者獨家取得中國大陸政府非公開文件，上面表示有名湖北省55歲男子可能就是第一名感染新冠肺炎的病患，此外文件的日期遠比大家所認知的12月還早，是在11月17日時就有紀錄。

而且當時一天大約會新增1-5名的新冠肺炎病患，而在12月20日時確診病例就已經來到60例，不過一名具有醫學界背景的爆料者表示，在12月時許多醫生都只知道是在治療一種新的疾病，並不知道這些人罹患的是新冠肺炎。

現在專家極力想要找到第0號病人，藉此找到新冠病毒的來源，而這些未公開文件提供了該病毒最早的傳染方式，希望能藉此找到源頭，目前主要認為是由野生動物傳染給人類，不過還需要經過更準確分析、判斷，才能夠確定該新冠病毒的起源。

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(中時電子報)