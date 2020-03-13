行政院日前提出《國土計畫法》部分條文增修草案引發爭議，盡管在野黨全數提議退回，但在民進黨人數優勢下，經表決全案確定交付內政委員會審查，民進黨團擬在委員會提修正動議，將行政院核定重大建設限縮在文化、農業、再生能源領域。對此，時代力量立委陳椒華表示，能做的現在都可以做了，民進黨根本不需要再提修正動議。民眾黨團副總召張其祿說，樂見民進黨髮夾彎，希望民進黨採納民眾黨團提出的修法版本。

張其祿表示，民眾黨團版本事主張先延長1年，而不是政院版的一定期限，不能有空白授權，延長1年給予彈性可以接受，民進黨團今提出的修正動議也是學民眾黨的，立法精神差不多，至少把期限訂出來，至於要延長多久可以透過協商談清楚。

至於民進黨研擬限縮行政院核定重大建設在文化、農業、再生能源等3領域，張其祿說，至少比起原本空白授權，現在有正面表列好一點，實際要限縮那些產業還需要進一步商榷，仍待黨團協商產生共識的方向。

陳椒華認為，很多農業用地已經解編了，目前也沒有什麼重大建設要推動，不論是文化、農業、再生能源的推動，能做的現在都可以做了，其實行政院根本不需要提修法草案，民進黨團也無需再提出修正動議。

(中時 )