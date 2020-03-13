宜蘭縣政府將斥資4.7億元原地重建宜蘭轉運站，預計2022年完工，為使重建期間運輸不間斷，讓此交通建設再受矚目，業者指出，近1年來宜蘭購屋者來，幾乎都往轉運站周邊覓屋，也帶動轉運站與後站生活圈購屋買氣2~3成，銷售天數更增快高達1倍以上。

為使重建期間運輸不間斷，宜蘭臨時轉運站將於下個月動工，預計8月完成，完成後將原地重建宜蘭轉運站，預計2022年完工，將從原先的5個月台增至11個，並增加汽機車停車位，將藉由轉運站開發促進相關都市計畫工程與宜蘭市發展，提供每年300萬旅客流量。

全國不動產宜蘭店店長雷遠誌指出，過去宜蘭市最受歡迎的購屋熱區以文化中心周邊為主，近1年來幾乎都往轉運站周邊覓屋，無論是搭國道客運或開車都更便捷，也帶動轉運站與後站生活圈購屋買氣2~3成。

全國不動產宜蘭店店長雷遠誌表示，確實受此建設利多帶動，宜蘭購屋熱區近1年來從文化中心周邊轉移至轉運站與後站生活圈，且不畏COVID-19新冠肺炎疫情，今年看屋量甚至逆勢增加2~3成，由於出籠看屋的都是精準買方，只要賣方開價符合市場行情，1個月內即可成交，相較過去2個月的銷售天數增快高達1倍以上。

正值COVID-19新冠肺炎疫情期間，全台市區購屋買氣多數衰退，不過好山好水的郊區宜蘭不受影響，銷售流通天數甚至明顯增快。全國不動產宜蘭店店長雷遠誌分析，由於疫情期間出籠看屋的都是精準買方，因此只要開價不要偏離市場行情，約在實價登錄行情1成左右，平均半個月至1個月即可成交，相較過去2個月的去化天數增快至少1倍以上，可說是在疫情期間逆勢增溫。

至於宜蘭市區房價，全國不動產宜蘭女中店店長陳春惠表示，宜蘭市新完工大樓每坪25~30萬元、屋齡5年左右新古屋每坪約20萬元，屋齡20多年中古屋每坪約15萬元。透天產品部分，文化中心生活圈屋齡10多年以及東區新透天總價約1300~1500萬元，地坪25~30坪、建坪45~60坪，也是宜蘭市主力產品，很吸引北市輕移民換取更大居住空間與生活品質。

全國不動產總經理藍怡婷指出，雪山隧道通車後，曾掀起一波台北客前往宜蘭投資購屋熱潮，不過隨著房市回歸基本面，投資客也紛紛退場，現在宜蘭房市以自住客撐起買盤，也有不少選擇在宜蘭置產、搭乘客運至北市通勤上班的台北客層，宜蘭轉運站重建計畫完工後將能有更佳的運載機能，不只受在地客青睞，未來更能持續吸引台北通勤上班族以及退休客層購屋。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)