第二批武漢包機中，有位女乘客因體溫超標被請下機。對此，指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，其實機上還有2位孕婦，其中一位已38週，因此這次也有派婦產科醫師隨行。

女乘客因體溫37.1度， 一家三口遭陸方請下機，事後傳出是因懷孕所致，引發眾人關注討論。針對此事，指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，此次返國專機上有2位孕婦，分別是34週以及18週，目前由醫院產檢照顧中。

石崇良指出，這一次的包機秉持著「弱勢（老弱婦孺）優先」的原則，據統計發現，機上361位旅客當中，有18歲以下的人占33%（118人），也有4位嬰兒（1歲以下）、學齡前兒童（6歲以下）有28人，一切皆是照原先安排。

與第一批包機不同的是，此次乘客多有醫療需求，包括透析、慢性病需服藥，陸陸續續也用遠距醫療的方式，來補充藥物、診治新發生疾病，很感謝相關醫院的協助。

疫情指揮中心指揮官陳時中也補充，因為這次事先有掌握2位孕婦的情況，因此有特別安排婦產科醫師上機，甚至準備了生產包，若有必要的話，也能在飛機上接生，相關的護理人員也充足。

(中時電子報)